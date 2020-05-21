Кейптаун, , 23:22 — REGNUM За сутки в ЮАР выявлены 1160 случаев COVID-19, общее число случаев составило 19 137, 21 мая сообщил министр здравоохранения страны Звели Мхизе в «Твиттере».

Также министр сообщил, что за сутки от COVID-19 в стране погибли 30 человек, общее число погибших составляет 369. Излечились от заболевания к настоящему моменту 8950 человек.

Число случаев COVID-19 в Южно-Африканской республике является самым большим среди всех стран Африки. Общее число случаев коронавирусной инфекции в Африке превышает 96 000.

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