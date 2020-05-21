Нижний Новгород, , 11:12 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 21 мая выявили 934 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 28 361 случая, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявлено 204 новых носителя коронавируса, в Башкирии — 89, в Пензенской области — 83, в Чувашии — 78, в Самарской области — 74, в Татарии — 71, в Ульяновской области — 70, в Саратовской области — 67, в Пермском крае — 48, в Оренбургской области — 45, в Марий Эл — 38, в Мордовии — 35, в Кировской области — 27, в Удмуртии — пять.

С учетом новых данных общее число случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области составило 7413, в Татарии — 2546, в Башкирии — 2424, в Саратовской области — 2139, в Чувашии — 2014, в Самарской области — 1740, в Ульяновской области — 1596, в Мордовии 1512, в Оренбургской области — 1437, в Пензенской области — 1400, в Марий Эл — 1360, в Пермском крае — 1226, в Кировской области — 1091, в Удмуртии — 463.

Полностью выздоровели с момента начала наблюдений 10 914 человек, выписаны за последние сутки 592 жителя округа. 188 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 12 пациентов — в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России на 21 мая подтверждено 317 554 случая заражения коронавирусом, 8849 случаев выявлено в течение минувших суток. Полностью выздоровели 92 681 человек, 3099 человек скончались, 127 — за последние сутки.

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