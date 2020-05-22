Москва, , 10:38 — REGNUM В России в режиме самоизоляции большинство граждан (72%) занимаются домашними делами, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Продолжили работать в карантин 54% опрошенных, из них 22% ходили на работу, 40% работали удаленно. При этом 12% сказали, что потеряли работу и сейчас не работают.

Занимались саморазвитием или проходили обучение онлайн 36% респондентов. Отдыхали и развлекались 31%. Проводили спортивные занятия 26% граждан. 22% уделили больше времени детям.

Опрос проведен в апреле-мае 2020 года. Опрошены 1009 интернет-пользователей в России старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, люди стали с большей готовностью помогать друг другу во время пандемии коронавируса. Так считают 41% жителей России.

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