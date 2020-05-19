Москва, , 09:27 — REGNUM Люди стали с большей готовностью помогать друг другу во время пандемии коронавируса. Так считают 41% жителей России, среди молодых и москвичей — 48% и 53% соответственно, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ),

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Треть респондентов (33%) лично помогали гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чаще других — 31−45-летние и люди с высшим образованием (по 40%).

Большинство из них (17%) жертвовали деньги благотворительным организациям, покупали и доставляли нуждающимся людям продукты питания и лекарства (10%), помогали деньгами 7% опрошенных, физически — 4%, советом — 3%.

Телефонный опрос проведен 24−26 апреля 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство граждан России (84%) испытывают тревожные настроения из-за нарастающего экономического кризиса.

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