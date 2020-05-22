Москва, , 08:19 — REGNUM В Москве уже с начала следующей недели начнётся первый этап смягчения ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал мэр российской столицы Сергей Собянин. Об этом мэр Москвы сообщил в своём микроблоге.

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Так, с 25 мая вновь будут открыты многофункциональные центры госуслуг «Мои документы», но пока только в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. Всего заработает 88 центров. Посетить их можно будет по предварительной записи. При этом необходимым условием будет соблюдение социального дистанцирования и ношение масок и перчаток.

Также в ближайший понедельник может возобновить работу каршеринг.

«Пока не в полном объёме: арендовать машину разрешается не менее чем на пять дней», — уточнил Собянин.

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При этом градоначальник отметил, что возвращать работников в офисы в полном объёме пока ещё слишком рано, поэтому большая часть сотрудников организаций продолжит работать в дистанционном режиме. Кроме того, с 27 мая для передвижения по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что впервые с начала распространения коронавируса в Москве появилась надежда на прекращение этого процесса.

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