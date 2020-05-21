Москва, , 20:16 — REGNUM Впервые с начала распространения коронавируса в Москве появилась надежда на прекращение этого процесса. Об этом 21 мая написал мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

«Пожалуй, впервые с начала распространения коронавирусной инфекции каждый новый день приносит не только дополнительные заботы, но и хорошие новости. Появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, и очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием», — написал Собянин.

Однако для прекращения распространения коронавируса необходимо соблюдать введённые ограничения, отметил мэр столицы.

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