Хельсинки, , 14:38 — REGNUM Общее число скончавшихся от COVID-19 на территории Финляндии возросло за последние сутки на два и теперь составляет 306 человек. Об этом 21 мая сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития страны (THL).

Также сообщается, что число новых выявленных инфицированных коронавирусом в стране за минувшие 24 часа составило 50 человек и теперь составляет 6 493 зараженных.

Кроме этого, по данным THL, за все время пандемии коронавирусной инфекции в стране от нового заболевания вылечились как минимум 4,8 тысячи пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Киргизии заражение коронавирусом диагностировали у 43 местных жителей.