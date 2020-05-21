Бишкек, , 14:33 — REGNUM За минувшие сутки в Киргизии заражение коронавирусом диагностировали у 43 местных жителей. Об этом сегодня, 21 мая, на брифинге заявил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в киргизской столице — 23 человека, из которых двое являются медицинскими работниками.

Всего же в республике зарегистрировано 1 313 случаев заражения коронавирусной инфекцией

За последние сутки признаны излечившимися от коронавируса и выписаны из больниц 19 человек, в их числе два медицинских работника.

За все время от COVID-19 излечились 929 жителей Киргизии, у которых была диагностировано заражение коронавирусной инфекцией.