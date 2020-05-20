Нижний Новгород, , 11:11 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 20 мая выявили 1035 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 27 427 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявили 257 новых носителей коронавируса, в Самарской области — 98, в Саратовской области — 92, в Башкирии — 88, в Татарии — 75, в Чувашии — 73, в Пензенской области — 72, в Ульяновской области — 64, в Пермском крае — 53, в Кировской области — 44, в Оренбургской области — 42, в Марий Эл — 37, в Мордовии — 34, в Удмуртии — шесть.

С учетом новых данных в Нижегородской области всего подтверждено 7209 случаев заражения коронавирусом, в Татарии — 2475, в Башкирии — 2335, в Саратовской области — 2072, в Чувашии — 1936, в Самарской области — 1666, в Ульяновской области — 1526, в Мордовии — 1477, в Оренбургской области — 1392, в Марий Эл — 1322, в Пензенской области — 1317, в Пермском крае — 1178, в Кировской области — 1064, в Удмуртии — 458.

С момента начала наблюдений полностью выздоровели 10 322 человека, за последние сутки в округе выписан 731 человек. 176 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, семеро пациентов — в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России на 20 мая подтверждено 308 705 случаев заражения коронавирусом, 8764 случая выявлено в течение минувших суток. Полностью выздоровели 85 392 человека, 2972 человека скончались, 135 — за последние сутки.

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