Нижний Новгород, , 11:26 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 19 мая выявили 1056 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 26 392 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявлено 260 новых носителей коронавируса, в Саратовской области — 109, в Ульяновской области — 96, в Башкирии — 92, в Татарии — 88, в Чувашии — 76, в Пензенской области — 73, в Самарской области — 65, в Пермском крае — 52, в Марий Эл — 50, в Оренбургской области — 38, в Мордовии — 34, в Кировской области — 12, в Удмуртии — 11.

С учетом новых данных в Нижегородской области всего подтверждено 6952 случая заражения коронавирусом, в Татарии — 2400, в Башкирии — 2247, в Саратовской области — 1980, в Чувашии — 1863, в Самарской области — 1568, в Ульяновской области — 1462, в Мордовии — 1443, в Оренбургской области — 1350, в Марий Эл — 1285, в Пензенской области — 1245, в Пермском крае — 1125, в Кировской области — 1020, в Удмуртии — 452.

С момента начала наблюдений полностью выздоровел 9591 человек, за последние сутки в округе выписан 661 человек. 169 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, девять пациентов — в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России на 19 мая подтвержден 299 941 случай заражения коронавирусом, 9263 случая выявлено в течение минувших суток. Полностью выздоровели 76 130 человек, 2837 человек скончались, 115 — за последние сутки.

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