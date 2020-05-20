Монгун-Тайгинский район, , 07:41 — REGNUM Правоохранители в Туве перекрыли все дороги, ведущие в Монгун-Тайгинской район, а также село Межегей Тандинского района, где были введены карантинные мероприятия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

«Въезд и выезд запрещены для всех граждан, за исключением грузового транспорта с продуктами жизненной необходимости и специалистов, задействованных в решении проблем по локализации инфекции», — добавили в ведомстве.

В связи с этим полицейские призвали местных жителей ответственно отнестись к этим мерам.

Напомним, на территории района, а также села Межегей ранее были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией здесь был объявлен карантин.

Ранее подобные меры были приняты в отношении Тоджинского района. Постами были перекрыты все три дороги, ведущие в район, а также дороги между поселениями. В таком режиме местным жителям пришлось прожить больше месяца, пока 13 мая ограничительные меры были отменены.

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