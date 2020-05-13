Тоджинский район, Тува, , 16:58 — REGNUM Тоджинский район Тувы вновь стал доступен для въезда и выезда. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, глава республики Шолбан Кара-оол подписал указ об отмене карантина на территории района.

Решение было принято с учётом предложения главного санитарного врача республики. При этом руководству района поручено продолжить контроль за соблюдением профилактических мероприятий, в том числе обязательного масочного режима.

Добавим, что ограничения были введены в начале апреля после выявления случаев заражения коронавирусом в деревне Ырбан. Заразившимися оказались члены семьи, у которых гостил турист из Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу после этого были перекрыты все три дороги к району, а также дороги между поселениями. Въезд и выезд из района был запрещён для всех граждан, кроме работников обеспечивающих служб и оперативных сил.

Читайте также: Полный карантин: район в Туве закрыли для въезда и выезда