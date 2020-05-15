Монгун-Тайгинский район, , 06:21 — REGNUM Вторым районом в Туве, закрытым на карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом стал Монгун-Тайгинский. Кроме того, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, карантин введён на территории села Межегей Тандинского района.

По словам главы региона Шолбана Кара-оола, ранее там были зафиксированы случаи заноса коронавируса.

«Въезд и выезд за пределы этого кожууна и села будет запрещен за исключением грузов жизненной необходимости и специалистов задействованных в решении проблем по локализации инфекции», — отметил он.

Напомним, в начале апреля аналогичные меры были приняты в Тоджинском районе после выявления случаев заражения коронавирусом в селе Ырбан. Постами были перекрыты все три дороги, ведущие в район, а также дороги между поселениями.

Как сообщало ИА REGNUM, в таком режиме местные жители прожили более месяца. Ограничительные меры были отменены 13 мая. Добавим, что режим самоизоляции на территории Тувы продлён до 31 мая.

Читайте также: В Туве на территории одного из районов отменили карантин