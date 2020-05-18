Нижний Новгород, , 14:28 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 18 мая выявили 1072 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 25 336 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявлено 279 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Саратовской области — 117, в Ульяновской области — 106, в Башкирии — 94, в Татарии — 80, в Пензенской области — 71, в Самарской области — 66, в Марий Эл — 51, в Пермском крае — 49, в Оренбургской области — 34, в Мордовии — 33, в Кировской области — семь, в Удмуртии — пять.

С учетом новых данных общее число носителей коронавируса в Нижегородской области составило 6692 человека, в Татарии — 2312, в Башкирии — 2155, в Саратовской области — 1871, в Чувашии — 1787, в Самарской области — 1503, в Мордовии — 1409, в Ульяновской области — 1366, в Оренбургской области — 1312, в Марий Эл — 1235, в Пензенской области — 1172, в Пермском крае — 1073, в Кировской области — 1008, в Удмуртии — 441.

С момента начала наблюдений полностью выздоровели 8930 человек, за последние сутки в округе выписаны 293 человека. 160 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, один пациент — в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России на 18 мая подтверждено 290 678 случаев заражения коронавирусом, 8926 случаев выявлено в течение минувших суток. Полностью выздоровели 70 209 человек, 2722 человека скончались, 91 — за последние сутки.

Отметим, что на фоне снижения ежесуточного числа новых носителей коронавируса в России в Приволжском федеральном округе пока темп распространения инфекции не замедляется.

Так, в течение недели ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом в округе варьировался от 924 до 1123.

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