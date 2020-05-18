Душанбе, , 19:13 — REGNUM По состоянию на вечер 18 мая в Таджикистане коронавирус выявлен у 1729 человек, сообщает единый национальный портал по вопросам COVID-19.

За последние сутки коронавирус SARS-CoV-2 был диагностирован ещё у 205 человек, а количество жертв увеличилось на два человека: всего 41 таджикистанец.

Отмечается, что на сегодняшний день в больницах страны под наблюдением врачей находится 4016 человек.

По количеству смертей с выявленным COVID-19 Таджикистан теперь занимает первое место среди стран Туркестанского региона. Для сравнения: в Казахстане погибло 34 человека, в Киргизии — 14, в Узбекистане — 13.

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