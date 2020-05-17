Душанбе, , 12:26 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Таджикистане достигло 1322, сообщает 16 мая Единый национальный портал по вопросам коронавируса.

За минувшие сутки медики обнаружили 204 новых случая заражения. Общее число жертв COVID-19 достигло 36. Данных по выздоровевшим пациентам не приводится. Под медицинским наблюдением остаются 4326 человек.

Отметим, в Таджикистане наблюдается резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 15 мая в стране выявили 1118 случаев заражения. Первые пациенты в Таджикистане были обнаружены 29 апреля.

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