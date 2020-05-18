Вашингтон, 18 мая 2020, 08:56 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4,7 млн человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
От болезней, вызванных коронавирусом, скончались 315 тыс. пациентов, выздоровели — 1,7 млн человек.
На первом месте по числу выявленных случаев заражения находятся США — 1,48 млн. Далее идут Россия (281 тыс.), Великобритания (244 тыс.), Бразилия (241 тыс.), Испания (230 тыс.), и Италия (225 тыс.).
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