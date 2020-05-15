В Саудовской Аравии число зараженных коронавирусом приблизилось к 50 тыс
В Саудовской Аравии за прошедшие сутки выявили 2307 случаев заражения коронавирусом нового типа, говорится в отчете минздрава страны.
Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 49 176. Также за 15 мая от осложнений COVID-19 скончались девять человек, тем самым увеличив число жертв до 21 869.
В Боливии заявили, что голод заставляет жителей нарушать карантин
Причиной того, что жители Боливии покидают свои дома, нарушая карантинные меры, является отсутствие средств и голод, 15 мая заявила спикер боливийского сената Ева Копа, сообщает издание Erbol.
Парламентарий потребовала от временного правительства перестать провоцировать в стране социальные протесты. Копа отметила, что власти Боливии обязаны разработать комплексную программу помощи гражданам.
В Панаме продлили запрет на международные перелеты
Власти Панамы продлили на месяц запрет на международные перелеты в стране, сообщает агентство Reuters.
Соответствующее решение принял авиарегулятор Панамы. Отмечалось, что запрет продлевается до 22 июня ради обеспечения безопасности и здоровья граждан страны.
В Аргентине создали собственный экспресс-тест на коронавирус
Тест NEOKIT-COVID-19, который без использования сложного оборудования позволяет определить наличие нового коронавируса, создали ученые Аргентины, 15 мая заявил аргентинский президентАльберто Фернандесв ходе видеотрансляции на своей странице в Twitter.
Трамп пообещал другим странам помочь с распространением вакцины от COVID-19
Соединенные Штаты помогут другим странам распространить вакцину от коронавируса нового типа, заявил президент США Дональд Трампв ходе пресс-конференции в Белом доме.
«Мы знаем, на каком уровне сейчас находятся остальные страны. Мы будем очень рады, если они смогут её разработать. Мы поможем им с распространением», — заявил он.
КНР придает равное значение бессимптомным и подтвержденным случаям COVID-19
Китай придает равное значение как бессимптомным случаям заражения новым коронавирусом, так и подтвержденных случаям заболевания COVID-19, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.
Китай назвал сроки окончания второго этапа испытаний вакцин против COVID-19
Второй этап клинических испытаний вакцин против COVID-19, как ожидается, будет завершен успешно к началу июля, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.
Китайская провинция Гуйчжоу откроет еще больше школ до конца мая
В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая откроется еще больше школ в период с 15 по 30 мая в связи с тем, что удалось сдержать эпидемию COVID-19 в стране, сообщает агентство Синьхуа.
В США обанкротилась J.C. Penney из-за коронавируса
Американская сеть магазинов одежды J.C. Penney инициировала процедуру банкротства в связи с финансовыми потерями из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба компании.
В Мексике число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 45 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике увеличилось за сутки 2 437 и составило 45 032, сообщил главный эпидемиолог мексиканского министерства здравоохраненияХосе Луис Аломиа15 мая в ходе пресс-конференции.
Колумбия договорилась о сотрудничестве с Бразилией по борьбе с COVID-19
Колумбия намерена усилить сотрудничество с Бразилией в деле борьбы с распространением коронавирусной инфекции, заявил колумбийский президент Иван Дуке, сообщает Reuters.
По его словам, страны договорились о размещении дополнительной группировки войск в Амазонии, а также об обмене информации по пандемии коронавируса.
В Китае подтверждено еще 8 новых случаев COVID-19 за сутки
На материковой части Китая подтверждено восемь новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.
В Китае еще 10 человек благополучно переболели COVID-19
За прошедшие сутки госпитали Китая покинули еще 10 человек, переболевших COVID-19, сообщает 16 мая агентство Синьуха.
По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число переболевших опасной инфекцией за все время эпидемии в Китае достигло 78 219 человек из 82 941 заболевшего. Скончались 4633 человека.
В Китае выявлено шесть новых «импортных» случаев COVID-19
На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено шесть новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.