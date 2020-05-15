По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 15 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 4,5 млн человек, более 300 тыс. умерли. Прогноз не слишком благоприятный. Осенью 2020 года на Европейском континенте может начаться вторая волна пандемии, отмечает глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

В целом, по оценкам ВОЗ, ситуация будет схожа с появлением ВИЧ — ученые найдут методы терапии, но вирус никуда не исчезнет. Для полного контроля над распространением коронавируса понадобится не менее пяти лет, считают в организации.

Вместе с тем, существует мнение, что если человечество не найдёт надёжной защиты в течение года, то мир уже не станет прежним: со временем, чтобы минимизировать угрозы, связанные с новым коронавирусом, мы будем совершенно по-другому отдыхать, работать, общаться, и проводить время с близкими.

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