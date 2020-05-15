16 Мая
 
5:36

В Саудовской Аравии число зараженных коронавирусом приблизилось к 50 тыс

В Саудовской Аравии за прошедшие сутки выявили 2307 случаев заражения коронавирусом нового типа, говорится в отчете минздрава страны.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 49 176. Также за 15 мая от осложнений COVID-19 скончались девять человек, тем самым увеличив число жертв до 21 869.

5:35

В Боливии заявили, что голод заставляет жителей нарушать карантин

Причиной того, что жители Боливии покидают свои дома, нарушая карантинные меры, является отсутствие средств и голод, 15 мая заявила спикер боливийского сената Ева Копа, сообщает издание Erbol.

Парламентарий потребовала от временного правительства перестать провоцировать в стране социальные протесты. Копа отметила, что власти Боливии обязаны разработать комплексную программу помощи гражданам.

5:34

В Панаме продлили запрет на международные перелеты

Власти Панамы продлили на месяц запрет на международные перелеты в стране, сообщает агентство Reuters.

Соответствующее решение принял авиарегулятор Панамы. Отмечалось, что запрет продлевается до 22 июня ради обеспечения безопасности и здоровья граждан страны.

5:34

В Аргентине создали собственный экспресс-тест на коронавирус

Тест NEOKIT-COVID-19, который без использования сложного оборудования позволяет определить наличие нового коронавируса, создали ученые Аргентины, 15 мая заявил аргентинский президентАльберто Фернандесв ходе видеотрансляции на своей странице в Twitter.

5:33

Трамп пообещал другим странам помочь с распространением вакцины от COVID-19

Соединенные Штаты помогут другим странам распространить вакцину от коронавируса нового типа, заявил президент США Дональд Трампв ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Мы знаем, на каком уровне сейчас находятся остальные страны. Мы будем очень рады, если они смогут её разработать. Мы поможем им с распространением», — заявил он.

5:33

КНР придает равное значение бессимптомным и подтвержденным случаям COVID-19

Китай придает равное значение как бессимптомным случаям заражения новым коронавирусом, так и подтвержденных случаям заболевания COVID-19, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.

5:32

Китай назвал сроки окончания второго этапа испытаний вакцин против COVID-19

Второй этап клинических испытаний вакцин против COVID-19, как ожидается, будет завершен успешно к началу июля, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.

5:32

Китайская провинция Гуйчжоу откроет еще больше школ до конца мая

В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая откроется еще больше школ в период с 15 по 30 мая в связи с тем, что удалось сдержать эпидемию COVID-19 в стране, сообщает агентство Синьхуа.

5:31

В США обанкротилась J.C. Penney из-за коронавируса

Американская сеть магазинов одежды J.C. Penney инициировала процедуру банкротства в связи с финансовыми потерями из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба компании.

5:31

В Мексике число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 45 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике увеличилось за сутки 2 437 и составило 45 032, сообщил главный эпидемиолог мексиканского министерства здравоохраненияХосе Луис Аломиа15 мая в ходе пресс-конференции.

5:30

Колумбия договорилась о сотрудничестве с Бразилией по борьбе с COVID-19

Колумбия намерена усилить сотрудничество с Бразилией в деле борьбы с распространением коронавирусной инфекции, заявил колумбийский президент Иван Дуке, сообщает Reuters.

По его словам, страны договорились о размещении дополнительной группировки войск в Амазонии, а также об обмене информации по пандемии коронавируса.

5:29

В Китае подтверждено еще 8 новых случаев COVID-19 за сутки

На материковой части Китая подтверждено восемь новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

5:28

В Китае еще 10 человек благополучно переболели COVID-19

За прошедшие сутки госпитали Китая покинули еще 10 человек, переболевших COVID-19, сообщает 16 мая агентство Синьуха.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число переболевших опасной инфекцией за все время эпидемии в Китае достигло 78 219 человек из 82 941 заболевшего. Скончались 4633 человека.

5:27

В Китае выявлено шесть новых «импортных» случаев COVID-19

На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено шесть новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.