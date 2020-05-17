Аддис-Абеба, 17 мая 2020, 21:16 — REGNUM Число погибших от коронавирусной инфекции в странах Африки к настоящему моменту увеличилось до 2715 человек, 17 мая сообщает Africa CDC.
По информации медицинской организации Африканского союза, на континенте уже выявлены 81 882 случаев COVID-19. Прошли лечение от заболевания 31 399 пациентов.
Наибольшее число случаев COVID-19 по странам Африки выявлено в ЮАР (14 335). Наибольшее число погибших — в Египте (612).
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