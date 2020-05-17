Пекин, , 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.

Как пояснил эпидемиолог, у него появились подозрения в преуменьшении реальных данных властями Уханя, когда количество выявленных случаев заражения в городе оставалось в течение десяти дней на одном уровне, в то время, когда инфекция уже начала распространение за пределами Китая.

Эпидемиолог отметил, что местные власти не хотели в тот момент сообщать правду, и когда он лично прибыл в Ухань 18 января, то многие местные врачи прямо говорили о том, что ситуация намного хуже, чем это представляют в своих отчётах официальные власти города.

Чжун Наньшань уточнил, что он продолжал просить власти Уханя о предоставлении ему реальных цифр по заболеваемости COVID-19, ответ был дан очень неохотно. Эпидемиолог подчёркивает, что сокрытие информации могло привести к неверной оценке эпидемиологической ситуации.

Напомним, именно Чжун Наньшань одним из первых заявил в эфире Центрального телевидения Китая о свойстве нового типа коронавируса передаваться от человека к человеку. Это заявление он сделал 20 января, в то время, как официальные власти Уханя отрицали такое свойство коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, какие средства китайский эпидемиолог Наньшань назвал наиболее эффективными в сдерживании эпидемии коронавируса нового типа. Также специалист заявил, что теория «коллективного иммунитета» в случае с коронавирусом не работает из-за его высокой заразности.

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