Москва, , 12:12 — REGNUM Подавляющее большинство российских вузов поддержали идею сохранить стоимость обучения на уровне 2019 года, заявил 17 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Следующий год, с учетом всех обстоятельств, наиболее оптимальное решение, которое поддержали большинство абсолютно университетов. сохранить стоимость обучения на уровне 2019 года», — сказал Фальков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он также добавил, что министерство рекомендовали вузам предоставить студентам максимальные рассрочки на обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Фальков заявил, что стоимость обучения в высших учебных учреждениях России из-за перехода на дистанционную форму преподавания на фоне пандемии коронавируса может быть пересмотрена в сторону уменьшения, однако только в некоторых случаях.

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