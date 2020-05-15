Москва, , 19:24 — REGNUM Решение отказаться от госэкзаменов в связи с угрозой распространения коронавируса принял ряд российских вузов. Об этом 15 мая сообщил министр образования и науки Валерий Фальков в эфире Первого канала.

Глава Минобрнауки пояснил, что решение принято в связи с беспрецендентностью ситуации и коснётся тех вузов, в которых государственный образовательный стандарт позволяет оставить только защиту выпускной квалификационной работы.

Фальков заверил, что никаких проблем с дальнейшим трудоустройством у выпускников, закончивших вуз без сдачи госэкзаменов, не возникнет. Глава Минобрнауки отметил, что ведомство постоянно контактирует с крупными корпорациями и объединениями работодателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что проведение Единого госэкзамена может начаться в России с 19 июня.

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