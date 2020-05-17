Москва, , 09:00 — REGNUM Электронную запись для бесплатного прохождения тестирования на наличие в организме антител к новому коронавирусу сможет через 2−3 недели оформить любой житель Москвы. Об этом 17 мая рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».

"После того как выйдем на большие мощности, сделаем так, чтобы по электронной записи любой желающий мог записаться и получить это исследование», — заявил мэр Москвы и добавил, что данный вопрос будет решен в течение двух-трех недель.

Также он подчеркнул, что власти Москвы в настоящее время ведут работу над этим вопросом и потому, возможно, удастся решить его раньше.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у перуанского нападающего московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус.