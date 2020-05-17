Москва, , 08:25 — REGNUM У нападающего московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус. Об этом 16 мая сообщил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

«Да, у Фарфана положительный тест на коронавирус. Он ни с кем не контактировал. Когда возобновятся тренировки, будем действовать согласно предписаниям соответствующих органов», — приводит слова Мещерякова «Чемпионат».

Фарфан стал первым футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ), у которого обнаружен коронавирус.

Напомним, 35-летний перуанский форвард играет за «Локомотив» с 2017 года.