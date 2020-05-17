Мехико, , 08:39 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Мексики за минувшие сутки выросло более чем на 2 тысячи и теперь составляет 45 032 человек. Об этом 17 мая рассказал глава эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на странице ведомства в соцсети Twitter.

«Второй день подряд мы выявляем более 2 тысяч случаев COVID за сутки», — сказал Аломиа.

Также он отметил, что 2 437 новых случаев инфицирования коронавирусом составляют прирост в 5,7%.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество выявленных на территории Китая новых случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки выросло на 5 человек.