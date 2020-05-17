Пекин, , 08:32 — REGNUM Количество выявленных на территории Китая новых случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки выросло на 5 человек. Об этом 17 мая сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Также уточняется, что два из новых случаев являются ввозными в провинции в Тяньцзин и Гуандун и теперь общее число такого типа заражений в Китае выросло до 1700 человек.

При этом общее число инфицированных SARS-CoV-2 на территории КНР стало 82 947 случаев при 4 634 летальных исходах и 78 227 вылечившихся пациентах.

Кроме этого, указывается, что в настоящее время лечатся от COVID-19 86 человек, 10 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Германии за 16 марта выявили 583 случая заражения коронавирусом нового типа.