Берлин, , 07:37 — REGNUM В Германии за 16 марта выявили 583 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского Института имени Роберта Коха.

Таким образом с начала пандемии в ФРГ выявили 174 355 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за прошедшие сутки в стране от осложнений COVID-19 скончались 33 человека, увеличив тем самым число жертв болезней, вызванных новым коронавирусом до 7914.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 мая Германия начала постепенную отмену ограничений, введенных на границе со Швейцарией и Австрией в связи с пандемией коронавируса нового типа.

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