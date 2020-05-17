Москва, , 08:23 — REGNUM Количество проданных на территории России антивирусных препаратов выросло за первый квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из обнародованных 17 мая данных аналитической компании DSM Group, приводимым RT.

Согласно им, в период с января по март текущего года в России было продано 38,4 млн упаковок антивирусных препаратов против 31,7 млн за первый квартал 2019 года.

Также указывается, что в нынешнем году выявлен значительный рост продаж в стоимостном выражении. Так, в нынешнем году антивирусных препаратов в России было продано на общую сумму 14,6 млрд рублей, в то время как в минувшем году их объем продаж составлял около 11 млрд рублей. При этом в аналитической компании отмечают, что рост таких данных нынешнего года по сравнению с прошлым составляет 32,5%.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что антитела, защищающие клетки тела человека от нового коронавируса и полностью вымывающие его из организма за четыре дня, обнаружили ученые американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics.