Нью-Йорк, США, , 08:13 — REGNUM Антитела, защищающие клетки тела человека от нового коронавируса и полностью вымывающие его из организма за четыре дня, обнаружили ученые американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics. Об этом 17 мая заявил основатель и руководитель данной фирмы Генри Джи в эфире телеканала Fox News Channel.

Как рассказал исследователя, обнаруженное сотрудниками его компании антитело STI-1499 обладает способностью «на 100% подавлять» SARS-CoV-2 и его могут начать применять ранее срока создания вакцины от коронавируса на несколько месяцев.

«Мы хотим подчеркнуть, что метод исцеления есть. Имеется решение, работающее на 100%», — подчеркнул Джи и добавил, что в случае, если в организме человека присутствует данное антитело, последнему не понадобится соблюдения социальной дистанции.

Также, как уточнил исследователь, ученые из его компании за прошедшие 10 лет изучили и выделили миллиарды антител, отобрав из них несколько сотен самых перспективных видов. При этом примерно с десяток из этого числа обнаружили способность к эффективному препятствованию проникновения коронавируса в клетки человека и других млекопитающих с использованием белка ACE2. При этом антитело STI-1499 работает успешно во всех случаях.

«Когда антитело не позволяет вирусу проникнуть в клетку человеческого организма, то вирус не выживает», — указал Джи и отметил, что, не проникнув в клетку, вирус не сможет воспроизводиться и в конце концов умрет.

Помимо того, он рассказал, что STI-1499 «обволакивает» коронавирус и вымывает его из тела человека за четыре дня без последствий.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Германии за 16 марта выявили 583 случая заражения коронавирусом нового типа.