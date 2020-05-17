Бухарест, , 08:05 — REGNUM 42 румынских медработника, которые с двухнедельной миссией находились в Молдавии и оказывали помощь молдавским специалистам, вернулись в Румынию, сообщает 16 мая румынский телеканал Stiri.tvr.

Румынских специалистов на таможенном пункте Албица встречали премьер-министр Румынии Людовик Орбан, министр здравоохранения страны Нелу Тэтару и глава управления по чрезвычайным ситуациям Румынии Раед Арафат.

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Как отметили в румынском СМИ, один из врачей (из города Орадя), вернувшихся из Молдавии, заразился коронавирусом. Результат проведенного теста на SARS-CoV-2 у него оказался положительным, но симптомов заболевания нет. Сообщается, что он госпитализирован.

Остальные румынские медработники, прибывшие из Молдавии будут находиться на двухнедельном домашнем карантине, у них был взят анализ на коронавирус, результаты которых будут известны 17 мая.

Напомним, миссия медицинских специалистов из Румынии находилась в Молдавии с 30 апреля.

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