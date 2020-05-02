Кишинёв, , 08:54 — REGNUM Благодарность за содействие в борьбе с коронавирусом выразил народу и президенту Румынии Клаусу Йоханнису глава Молдавии Игорь Додон. Об этом молдавский лидер написал 1 мая на своем Telegram-канале.

Додон напомнил, что благодарен за гуманитарную помощь в размере €3,5 млн, выделенную Румынией Молдавии, в которую вошли 500 тысяч медицинских масок, 50 тысяч защитных комбинезонов, лекарства. Более ценным, по словам Додона, стало прибытие румынских врачей в Молдавию.

Додон отметил, что в эти сложные времена Молдавия особо ценит поддержку соседей и партнеров республики, осознавая, что «и эти страны переживают трудный период».

"Знаю, что Румыния всегда была рядом с нами, а наши государства многое связывает», — добавил Додон.

По словам лидера Молдавии, в диалоге меду двумя государствами нужно уделять внимание благосостоянию и безопасности сограждан, а не геополитике. Молдавский лидер отметил, что «такие моменты» демонстрируют, что «наши братья из-за Прута» отзывчивы и действительно «стратегические партнеры» Молдавии, и «мы со своей стороны продолжим выступать за консолидацию этих хороших отношений во всех областях».

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Напомним, ранее в Молдавии коронавирус выявили у 3980.