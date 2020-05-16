Лондон, , 22:22 — REGNUM Полиция Лондона арестовала участников акции протеста в Гайд-парке за нарушение правил социального дистанцирования, 16 мая передает BBC.

По сообщению полиции, протестующие отказались расходиться по требованию, после чего 19 собравшихся граждан были арестованы, ещё десяти выписаны штрафы.

Ограничения из-за коронавируса в Великобритании частично ослаблены, гражданам разрешены прогулки в парках, однако по прежнему запрещено собираться группами.

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