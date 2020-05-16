Варшава, , 22:16 — REGNUM В Варшаве сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить слезоточивый газ к участникам протестной акции предпринимателей на Замковой площади. Об этом 16 мая сообщается на официальной странице Варшавской комендатуры полиции в социальной сети Twitter.

В ведомстве отметили, что протестующие в отношении полицейских проявили агрессию, в связи с которой, по словам представителя полиции Варшавы Сильвестра Марчака, «были использованы меры прямого принуждения в виде газа и физической силы».

Уточняется, что представители правопорядка призывали участников митинга разойтись, так как проведение акции являлось незаконным.

Напомним, 16 мая на площадь польской столицы вышли на акцию протеста представители малого и среднего бизнеса, которые были недовольны отсутствием экономических мер со стороны государства по поддержке предпринимательства. Митингующие требовали от правительства Польши финансовой поддержки и компенсации убытков, которые они понесли на фоне ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

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