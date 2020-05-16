Лиссабон, , 16:16 — REGNUM В Португалии число скончавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 1203 человек. Об этом 16 мая сообщили в министерстве здравоохранения страны.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в Португалии выявлено 227 новых случаев COVID-19, скончались тринадцать человек.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 28 810 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, излечились от болезни 3 822 человека.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе чемпионата Португалии по футболу сообщили, что игры турнира возобновятся 4 июня.

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