Брюссель, , 12:19 — REGNUM Самая большая в мире туристическая площадка закрылась с тех пор, как по ней «пронесся коронавирус», но с приближением лета страны Европы отчаянно пытаются снять ограничения, чтобы заставить посетителей «накачивать столь необходимые наличные деньги в пострадавшие экономики». Об этом сообщает CNN.

По всему европейскому континенту руководство различных стран, где в настоящее время сохраняется та или иная степень ограничений, выясняет, как и когда они могут снова открыть границы для туристов.

В среду, 13 мая, Европейский союз обнародовал план действий по открытию своих внутренних границ, безопасному запуску гостиничного сектора и возрождению железнодорожного, автомобильного, воздушного и морского сообщения, которое было задушено во время пандемии.

«Мы все нуждаемся в отдыхе, особенно после этого заключения, — говорит Тьерри Бретон, комиссар ЕС по внутреннему рынку. — Мы хотим наслаждаться летними каникулами, мы хотели бы видеть наши семьи и друзей, даже если они живут в другом регионе, в другой стране. Но мы хотим быть в состоянии сделать это, оставаясь здоровыми и безопасными, потому что мы знаем, что вирус останется с нами еще на некоторое время».

План ЕС предлагает снять ограничения между государствами-членами в отношении «достаточно схожих эпидемиологических ситуаций», другими словами, одинакового уровня распространения коронавирусной инфекции. Однако гостям из стран, не входящих в ЕС, все еще придется ждать.

План ЕС также устанавливает дорожную карту для разработки протоколов охраны здоровья и безопасности для пляжей, отелей, кемпингов, кафе и ресторанов для защиты гостей и сотрудников. Он также направлен на укрепление правил, дающих путешественникам право выбора между ваучерами или денежным возмещением за отмененные транспортные билеты или пакетные поездки.

Государства-члены ЕС также договорились о протоколах, обеспечивающих работу приложений отслеживания через границы, чтобы граждане могли быть предупреждены о потенциальном заражении коронавирусом во время поездок внутри блока.

«Это не будет нормальным летом ни для кого из нас, — заявила Маргрет Вестагер, вице-президент Европейской комиссии. — Но если мы все работаем вместе и выполняем свою часть работы в соответствии с тем, как должна работать комиссия, тогда нам не придется встречать лето взаперти, или столкнуться с летом, полностью потерянным для европейской туристической индустрии».

Хотя эти новые меры помогут навести некоторый порядок в несколько хаотичной ситуации с поездками по всему континенту, она остается неустойчивой. На данный момент для путешественников есть такая информация.

Во Франции минимум до 24 июля все, кто въезжает в страну, за исключением граждан ЕС или прибывших из Великобритании, будут подлежать обязательному 14-дневному карантину. Запрет на въезд не-граждан ЕС рекомендуется продлить до 15 июня.

Греция может открыться для туристов одной из первых. Премьер-министр Кириакос Мицотакис говорит, что надеется приветствовать некоторых путешественников уже 1 июня. Однако эти летние каникулы в Греции будут сильно отличаться от прошлых лет по вполне понятным причинам. Возможно, будут открыты не все развлекательные заведения, не будет большого числа отдыхающих. Ограничения на передвижение внутри страны должны быть сняты 18 мая, «разрешив передвижение из одной префектуры в другую», за исключением островов. Городские отели Греции должны вновь открыться 1 июня, а через месяц — сезонные отели.

В Испании карантин очень жесткий, официальные лица осторожно относятся к возобновлению работы страны. Кроме того, в настоящее время введен 14-дневный карантин для всех путешественников, прибывающих в страну с 15 мая, и по крайней мере до 24 мая — даты окончания чрезвычайного положения в Испании. Как объяснил министр туризма Испании Рейес Марото, пока неизвестно, когда границы будут открыты.

Представители итальянского правительства объявили, что ожидают, что границы будут открыты для туристов к летнему времени. В настоящее время эта страна, наряду с остальной частью ЕС, в настоящее время имеет ограничения на все несущественные поездки из-за пределов Шенгенской зоны — за исключением Великобритании.

Германия остается закрытой для посещения странами, не входящими в ЕС, в то время как многие ее пограничные переходы в соседние государства либо закрыты, либо охраняются. В настоящее время отелям запрещено принимать туристов.

Решение правительства Великобритании ввести 14-дневный карантин для всех прибывших, как только оно начало ослаблять ограничения для жителей, разрушило все затянувшиеся надежды на возрождение международного туризма здесь в ближайшие недели. Согласно текущим планам, отели, скорее всего, начнут открываться в начале июля, но поскольку пограничные ограничения ЕС все еще действуют, ожидается, что Великобритания сосредоточится на внутренних поездках, прежде чем будут приняты какие-либо дальнейшие решения.

Португалия также начала ослаблять свои ограничения на блокировку, позволяя вновь открывать парикмахерские, химчистки и ремонтные мастерские. Рита Маркес, государственный секретарь страны по туризму, недавно запустила схему «не отменяй, а отложи», которая позволяет туристам переносить любые заранее подготовленные праздники в Португалию до конца 2021 года. Это относится ко всем бронированиям, сделанным через аккредитованные туристические агентства, а также отели или Airbnbs, для поездок, запланированных в период с 13 марта по 30 сентября 2020 года. Элидерико Виегас, глава Ассоциации отелей и туристических предприятий Алгарве, недавно сказал Bloomberg, что он не ожидает никаких международных туристов в португальском регионе Алгарве до следующего года.

В Хорватии нынешние ограничения для иностранных граждан, скорее всего, останутся в силе до 15 июня. Всем негражданам, которым разрешен въезд, может быть предписана самоизоляция или пребывание в течение 14 дней в официальных государственных карантинных учреждениях за счет путешественника.

Границы Швеции все еще закрыты для граждан стран, не входящих в ЕС. Заместитель премьер-министра Изабелла Ловин признала, что туристический сектор страны был поражен невероятно сильно отсутствием путешественников.

Австрия планирует постепенное возвращение к нормальной жизни, а отели вновь откроются с 29 мая. Дания планирует снять свои оставшиеся ограничения на блокировку ко второй неделе июня.

Исландия ввела временный внутренний пограничный контроль в прошлом месяце, в настоящее время северная страна готовится к возобновлению своей деятельности в попытке возместить часть ущерба, причиненного этим закрытием. Однако, по словам министра иностранных дел Гудлауга Тора Тордарсона, для этого может потребоваться некоторое время.

Границы прибалтийских стран были в значительной степени закрыты для иностранных путешественников из-за пандемии. Но с 15 мая каждый из них снимет ограничения для граждан друг друга, создав первые официальные «зеленые коридоры» Европейского союза. Новый протокол, который должен вступить в силу 15 мая, был согласован после того, как государства решили, что все они успешно справились с распространением коронавируса и доверяют системам здравоохранения друг друга. Однако все, кто въезжает в эти страны из-за их пределов, будут обязаны пройти карантин в течение двух недель.