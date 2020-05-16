Ханой, , 14:06 — REGNUM Ни одного нового случая заражения коронавирусом не было выявлено во Вьетнаме за последние 30 дней подряд, в результате чего национальный комитет по профилактике и борьбе с болезнями предложил объявить об окончании эпидемии в стране. Об этом 16 мая сообщает издание Tuoi Tre News.

Также уточняется, что последний инфицированный на территории страны, который был назван «пациент №268», был выявлен 16 апреля и это была 16-летняя девушка из северной провинции страны Ха Гиан, помещенная в карантин.

С того времени стало в стране было только 44 завозных случая заражения SARS-CoV-2 со стороны возвращавшихся из-за границы граждан страны.

При этом общее число инфицированных в стране составляет 314 человек при 260 вылечившихся и без единого летального исхода.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что национальный институт общественного здравоохранения Косово в ночь с 15 на 16 мая сообщил, что за последние сутки в результате обследования 236 образцов в крае было выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом.