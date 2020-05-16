Приштина, , 14:04 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения Косово в ночь с 15 на 16 мая сообщил, что за последние сутки в результате обследования 236 образцов в крае было выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом, при этом ещё один пациент был признан излечившимся.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, из 955 пациентов, у которых было выявлен коронавирус, 691 уже здоров, 29 человек умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19.

Таким образом, в настоящий момент лечение от COVID-19 в Косово проходят 235 пациентов.

Правительство самопровозглашенной республики анонсировало вступление в силу нового пакета по смягчению мер по ограничению коронавируса в понедельник 18 мая.

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