Нижний Новгород, , 12:52 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 16 мая выявили 1007 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 23 134 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявили 229 новых носителей коронавируса, в Саратовской области — 107, в Башкирии — 89, в Татарии — 84, в Чувашии — 81, в Ульяновской области — 78, в Самарской области — 70, в Пензенской области — 56, в Марий Эл и Пермском крае — по 52, в Кировской и Оренбургской областях — по 35, в Мордовии — 25, в Удмуртии — 14.

С учетом новых данных общее число подтвержденных заражений в Нижегородской области составило 6132 случая, в Татарии — 2148, в Башкирии — 1963, в Саратовской области — 1633, в Чувашии — 1603, в Самарской области — 1372, в Мордовии — 1348, в Оренбургской области — 1243, в Ульяновской области — 1159, в Марий Эл — 1130, в Пензенской области — 1041, в Пермском крае — 973, в Кировской области — 967, в Удмуртии — 422.

Всего в округе полностью выздоровел 8201 человек, за сутки выписаны 707 человек. 156 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, четверо — в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России на 16 мая подтверждено 272 043 случая заражения коронавирусом, 9200 случаев выявлено в течение минувших суток. Полностью выздоровели 63 166 человек, 2537 человек скончались, 119 — за последние сутки.

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