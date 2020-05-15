Нижний Новгород, , 11:09 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 15 мая выявили 1042 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 22 127 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявлено 307 новых случаев SARS-CoV-2, в Саратовской области — 113, в Башкирии — 90, в Татарии — 84, в Чувашии — 83, в Ульяновской области — 69, в Пензенской области — 61, в Самарской области — 56, в Пермском крае — 50, в Марий Эл — 45, в Оренбургской области — 30, в Мордовии — 27, в Кировской области — 21, в Удмуртии — шесть.

С учетом новых данных общее число подтвержденных заражений в Нижегородской области составило 5903 случая, в Татарии — 2064, в Башкирии — 1874, в Саратовской области — 1526, в Чувашии — 1522, в Мордовии — 1323, в Самарской области — 1302, в Оренбургской области — 1208, в Ульяновской области — 1081, в Марий Эл — 1078, в Пензенской области — 985, в Кировской области — 932, в Пермском крае — 921, в Удмуртии — 408.

Всего в округе полностью выздоровели 7494 человека, за сутки выписаны 843 человека. 152 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, пятеро — в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России на 15 мая подтверждено 262 843 случая заражения коронавирусом, 10 598 случаев выявлено в течение минувших суток. Полностью выздоровели 58 226 человек, 2418 человек скончались, 113 — за последние сутки.

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