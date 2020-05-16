Москва, , 11:26 — REGNUM Вероятность заразиться коронавирусом через упаковку чипсов, орехов и сухариков крайне высока, если до нее дотрагивались другие люди. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве напомнили, что вирус передается не только воздушно-капельным, но и контактным, поэтому нужно стараться меньше дотрагиваться до любых поверхностей и предметов в общественных местах.

Специалисты также рекомендуют носить с собой антисептик и одну-две упаковки одноразовых салфеток, всегда прикрывать нос и рот салфеткой, когда кашляете или чихаете.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 272 043 случая заражения коронавирусом. От болезней, вызванных инфекцией, скончались 2537 человек, 63 166 — выздоровели. Всего было проведено более 6,6 млн тестов.

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