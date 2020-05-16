Москва, , 10:47 — REGNUM В России подсчет умерших от болезней, вызванных новой коронавирусной инфекцией, ведется на основании свидетельств о смерти, которые предоставляют патологоанатомы и судмедэксперты. Об этом заявил главный внештатный патологоанатом Минздрава РФ Георгий Франк.

По его словам, наибольшую важность представляют данные по посмертному вскрытию больных, по которым составляется заключение.

После этого оно записывается в медицинскую документацию и отдельно в медицинское свидетельство о смерти, в котором есть две рубрики.

Первая — это окончательный диагноз, от которого умер больной, второй — те заболевания, которые связаны со смертью пациента, сказал Франк телеканалу «Звезда».

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 262 843 случая заражения коронавирусом. От болезней, вызванных инфекцией, скончались 2418 человек, 58 226 — выздоровели. Всего было проведено более 6,4 млн тестов.

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