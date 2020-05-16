Москва, , 09:38 — REGNUM Психологическая помощь для возвращения к обычной жизни может потребоваться какой-то части населения России после выхода страны из карантина и прекращения режима самоизоляции. Такое мнение 16 мая высказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН по науке Юрий Бубеев.

«После снятия карантина какая-то часть людей столкнется с нежеланием выходить из самоизоляции. Эта проблема возникнет», — приводит ТАСС слова врача.

Также он отметил, что у людей может связанный с этим появиться страх, который нужно будет преодолевать, а в случае если это не будет получаться самостоятельно — прибегать к помощи специалистов и может даже, до лечения медикаментами.

«Так что, видимо, работы у психотерапевтов и психологов после карантина прибавится», — заявил Бубеев.

Кроме этого, он рассказал, что самоизоляция вообще и принудительная — особенно, является сильным стрессом и появится часть людей с психологической травмой, у которых последствия от карантина и самоизоляции будут сильнее, чем у остальных.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Забайкальском крае по состоянию на утро, 16 мая подтверждено уже 510 положительных тестов на SARS-CoV-2.