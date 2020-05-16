Чита, , 09:25 — REGNUM В Забайкальском крае по состоянию на утро, 16 мая подтверждено уже 510 положительных тестов на SARS-CoV-2. По данным оперативного штаба, за последнюю неделю в крае наблюдается прирост случаев пневмонии на 11%, в основном за счёт коронавируса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 мая в Забайкальском крае обнародовали информацию о двух новых смертельных случаях, связанных с выявлением коронавируса.

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