Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Государственный департамент США направил $300 тыс. на курсы «повышения профессиональных стандартов журналистики» в Черногории, сообщает 16 мая RT со ссылкой на грант.

В документе отмечается, что американское посольство намерено поддержать проекты, которые направлены на «укрепление свободы СМИ». Размер грантов составит от $30 до 70 тыс.

В конкурсе могут участвовать неправительственные организации, СМИ и общественные организации, зарегистрированные в Черногории. Отмечается, что кандидаты должны иметь «надежную репутацию».

Как сообщало ИА REGNUM, Госдеп США планирует выделить $140 тыс. балканским странам на борьбу с дезинформацией в СМИ. В тендерном документе отмечается, что средства также направят на борьбу с «российской дезинформацией».

Читайте также: На борьбу с «российской дезинформацией» Госдеп США не пожалеет $140 тыс