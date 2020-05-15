Марсель, Франция, , 14:43 — REGNUM Французские медики зафиксировали первую смерть ребёнка, страдающего синдромом Кавасаки и, как предполагается, связанного с COVID-2019. Об этом 15 мая сообщает телеканал BFMTV.

Также уточняется, что ребенок умер в Марселе, что ему на момент смерти исполнилось только 9 лет, он был инфицирован новым коронавирусом и, вероятнее всего, у него развился миокардит.

При этом, как отмечает телеканал, медики признают, что данный случай является «крайне редким».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что синтетический интерферон альфа-2 помог пациентам с коронавирусной инфекцией быстрее выздороветь. Соответствующее исследование провели ученые из Китая и Канады.