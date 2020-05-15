Пекин, , 14:36 — REGNUM Синтетический интерферон альфа-2 помог пациентам с коронавирусной инфекцией быстрее выздороветь. Соответствующее исследование провели ученые из Китая и Канады, о его итогах пишет научный журнал Frontiers in Immunology.

Профессор Торонтского университета (Канада) Элеанор Фиш пояснила, что сигнальные белки иммунной системы — интерфероны — первыми обороняют организм от вирусов, однако некоторые из вирусов научились противостоять этому. Синтетические интерфероны при введении в организм подавляют этот эффект.

В январе в китайском Ухане Фиш и её коллеги начали эксперимент с участием 77 добровольцев, у которых была диагностирована умеренная форма заболевания COVID-19. Одна из групп пациентов получала интерферон.

Оказалось, что синтетический интерферон альфа-2 сократил период присутствия SARS-CoV-2 в организме на неделю. Обычно вирус сохранялся на протяжении примерно 20 дней.

Авторы исследования отмечают, что положительные результаты эксперимента требуют расширенных исследований.