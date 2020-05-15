Москва, , 13:21 — REGNUM Положенные медикам надбавки за работу с пациентами с выявленной коронавирусной инфекцией в обязательном порядке и в срок должны доходить до каждого медработника. Такую задачу главам регионов РФ в ходе совещания по социально-экономическим вопросам, которое сегодня, 15 мая, прошло по видеосвязи, поставил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Премьер-министр отметил, что ситуация по доведению до медучреждений средств на эти выплаты исправляется и это позитивный факт. Вместе с тем Мишустин поручил главам регионов контролировать эту ситуацию.

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«Прошу вас вместе с руководителями регионов мониторить не только доведение средств до медучреждений, но и выплаты каждому конкретному медработнику», — сказал премьер-министр.

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Доложить об исполнении поручения ответственные должны 18 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Федерального казначейства РФ Роман Артюхин доложил, что выплаты медикам за март и апрель осуществлены, при этом с поставленной задачей, по его словам, справились все регионы. В общей сложности врачам было перечислено 6 млрд рублей.