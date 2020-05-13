Москва, , 15:47 — REGNUM Надбавки медикам, которые работают с больными COVID-19, обещанные президентом РФ Владимиром Путиным, были оперативно выплачены далеко не во всех регионах. Об этом сегодня, 13 мая, в ходе совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства указал на то, что работа в этом направлении активно началась только после того, как он публично обратил внимание на недоработки в этой части.

«То же касается — я говорил об этом в прошлый раз — дополнительных выплат медицинским работникам. Как я 11 [мая] сказал, к сожалению, далеко не во всех регионах эти выплаты состоялись», — отметил Путин.

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«Сейчас уже только в двух или в трех нет этих выплат. Стоило обратить на это внимание — и пожалуйста, работа закипела. Но почему нельзя это сделать сразу? — поинтересовался российский лидер. — Я прошу вас обратить внимание на исполнительскую дисциплину».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания президент РФ Владимир Путин поручил руководителям регионов до 15 мая обеспечить все выплаты медицинскому персоналу за апрель.

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