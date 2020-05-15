Нур-Султан, , 14:09 — REGNUM Пересечение государственной границы Казахстана ограничивается до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Об этом 15 мая сообщили на официальной странице Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в Facebook.

КНБ опубликовал порядок пересечения государственной границы гражданами Казахстана и иностранцами. Пересекать границу разрешается сотрудникам дипломатических служб, членам официальных делегаций, локомотивным бригадам и экипажам авиарейсов.

Исключение на пересечение границы действует всего на 27 категорий лиц. В частности, пропускаются граждане России — сотрудники комплекса «Байконур» и члены их семей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 мая в Казахстане запустили продажи билетов на пассажирские поезда. Железнодорожное сообщение планируют возобновить с 1 июня.

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