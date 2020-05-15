Нур-Султан, , 12:07 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигало 5689, сообщили 15 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

За минувшие сутки медики обнаружили 118 случаев заражения — прирост по отношению к общему числу составил 2,1%. Выздоровели 2558 человек, или 45% от общего число выявленных случаев.

Напомним, 15 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в Казахстане сообщили о двух смертельных случаях пациентов, у которых выявили коронавирус. Общее число жертв COVID-19 достигло 34.

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